Российские паспорта в упрощенном порядке получили больше 720 тыс. жителей самопровозглашенных "республик" на Донбассе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает Don24.

Сегодня количество таких людей, которые стали гражданами России оценивается в более 720 тысяч человек. Процесс продолжается, люди сами принимают решение. Мы в рамках своих полномочий реализуем этот процесс совместно со структурами, в том числе и правоохранительными.

Так называемая "миграционная служба ДНР" сообщила "Донецкому агентству новостей", что с 2019 года российское гражданство получили 365 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой области.

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Напомним, что в феврале совет Госдумы рассмотрит проект парламентского обращения фракции КПРФ о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Накануне первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета провластной партии "Единая Россия" Андрей Турчак призвал Кремль помочь "республикам" оружием.