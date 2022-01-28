В США за несколько часов до приезда Байдена рухнул мост [ Редактировать ]
В США, в городе Питтсбург, за несколько часов до приезда президента страны Джо Байдена рухнул мост. Об этом сообщает Reuters.
Полностью засыпан снегом мост обрушился возле парка Фрик. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно несколько автомобилей, заваленных обломками рухнувшего дорожного полотна на дне лесистого оврага.
Автобус висел на краю части моста.
"В районе происшествия ощущался сильный запах природного газа", - сообщила служба общественной безопасности Питтсбурга
Сообщений о погибших или пострадавших не поступало.
January 28, 2022
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Кроме того, в Ивано-Франковской области 10-летний мальчик сорвался с аварийного моста через реку Быстрица Солотвинская. Ребенок переходил реку по старому мосту, мощеному досками, настил не выдержал и мальчик сорвался вниз - на острые камни.
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