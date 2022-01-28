Макрон созвонится с Зеленским после беседы с Путиным [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 28 января, президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает France 24.
Отметим, что Макрон он уже созванивался с президентом России Владимиром Путиным, с которым разговаривал более часа. Французская сторона пока никаких подробностей беседы не публиковала.
Позже сегодня вечером, в 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву, - ред.), Макрон должен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию.
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