За прогнозами Мінохорони здоров'я, далі фіксуватимуть по 40-60 тисяч заражень на добу.

Другий день поспіль ковідна статистика в Україні б'є рекорди. Минулої доби виявили понад 34 тисячі нових інфікувань. Шпиталізували 3 тисячі 300 людей. Померли 144 пацієнти. І показники захворюваності далі лише погіршуватимуться, - заявив під час звіту в парламенті міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За прогнозами Мінохорони здоров'я, далі фіксуватимуть по 40-60 тисяч заражень на добу. Попри це - медична система таке навантаження витримає, - запевнив Ляшко.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: