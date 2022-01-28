Ковідна статистика в Україні б'є рекорди [ Редактировать ]
Другий день поспіль ковідна статистика в Україні б'є рекорди. Минулої доби виявили понад 34 тисячі нових інфікувань. Шпиталізували 3 тисячі 300 людей. Померли 144 пацієнти. І показники захворюваності далі лише погіршуватимуться, - заявив під час звіту в парламенті міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За прогнозами Мінохорони здоров'я, далі фіксуватимуть по 40-60 тисяч заражень на добу. Попри це - медична система таке навантаження витримає, - запевнив Ляшко.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Завдяки вакцинації, ми очікуємо на третину померлих ніж на піку минулої хвилі. З нашим рівнем вакцинації та з новою готовністю лікарень медична система витримає і 30 тис випадків на добу, які були зафіксовані вчора. Ми навчилися діяти на випередження, ефективно прогнозувати, вчасно реагувати та підсилювати слабкі місця в нашій системі.
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Він зазначив, що за вчорашній день зафіксували 18 з половиною тисяч випадків ковіду.
Тепер вакцинуватися також можна на лінії розмежування в спеццентрі імунізації на КПВВ "Станиця-Луганська".
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