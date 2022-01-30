У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає, що до кінця 2022 року підприємці, які не встановили касові апарати (РРО) не будуть сплачувати штрафи, за умови, що вони їх таки встановлять. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від "Слуги народу" Леся Забуранна.

У черзі законопроект який дає відстрочку штрафу до першого лютого. Враховуючи ті збої технічні, які є в системі, на початку січня - вони вже усунуті. Сьогодні ніщо не заважає працювати прозоро... Уже на рік було (відтермінування введення РРО - ред.). Наразі все з'ясовано з технічних питань. Надходження за останні півроку 2021 року свідчить про певне очищення системи. Ми як мінімум 10 разів переглядали бюджет саме за рахунок збільшення податкових надходжень.

Політик нагадала, що з початку 2022 року підприємці мали обов'язково встановити у себе касовий апарат. І під час розрахунків із покупцями видавати чек. Інакше - штрафи. Попри численні протести підприємців народні депутати не збираються давати їм ще одну "амністію".

Рік для відстрочення був достатній для того, щоб адаптуватися до цих вимог і перейти на них. Ми мали дуже багато розмов із малим і середнім бізнесом і можу констатувати. Питань і проблем у тих, хто був зацікавлений встановити касовий апарат не виникло. Більш того, на сьогоднішній день 331 тисяча фізичних осіб підприємців встановили і користуються...

Погоджуюсь: це доаволі таки суворий інструмент сьогодні. Але якщо ми хочемо, врешті-решт жити цивілізовано, ми маємо робити економіку максимально прозорою. І зокрема коли ти дійсно звітуєш, показуєш результати своєї діяльності, це є крок до Європи.

Нагадаємо, що економічна експертка Тетяна Острікова закликає владу піти на певні поступки підприємцям. Зокрема повністю прибрати штрафи для ФОпів за невстановлення РРО на цей рік.