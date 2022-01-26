Три кримінальні провадження та понад 60 затриманих. Це наслідки учорашніх сутичок між ФОПівцями та правоохоронцями під стінами Верховної Ради. Усіх затриманих відпустили, - повідомили в поліції. А інформацію про нібито смерть одного з мітингарів - спростували.

Сьогодні ж під будівлю парламенту знову вийшли підприємці. Кілька десятків активістів вимагали скасувати норму про обов'язкові касові апарати. Вулиць не перекривали, акція минула мирно. А нардепи після робочої наради зі спікером - заявили - на певні поступки ФОПівцям підуть.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України: