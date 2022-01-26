Протести ФОПівців: нардепи підуть на певні поступки [ Редактировать ]
Три кримінальні провадження та понад 60 затриманих. Це наслідки учорашніх сутичок між ФОПівцями та правоохоронцями під стінами Верховної Ради. Усіх затриманих відпустили, - повідомили в поліції. А інформацію про нібито смерть одного з мітингарів - спростували.
Сьогодні ж під будівлю парламенту знову вийшли підприємці. Кілька десятків активістів вимагали скасувати норму про обов'язкові касові апарати. Вулиць не перекривали, акція минула мирно. А нардепи після робочої наради зі спікером - заявили - на певні поступки ФОПівцям підуть.
Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:
Пропозиція, яка прозвучала була від голови комітету Данила Олександровича Гетманцева , сьогодні до кінця дня буде поданий відповідний законопроект, по якому до кінця цього року не будуть сплачувати штрафи особи, які не встановили РРО, за умови, що вони встановлять.
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