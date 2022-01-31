За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 2 865, медработников – 337. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

20 983 человека были вакцинированы против COVID-19:

первую дозу получили 6524 человека,

вторую дозу - 7653 человека,

дополнительную дозу получили 98 человек,

бустерную дозу - 6708 человек.

За сутки:

госпитализировано – 2 322 человека;

летальных исходов – 78;

выздоровело – 4 346 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 064 495 человек;

поправилось – 3 622 745 человек;

летальных исходов – 100 203

проведено ПЦР-тестирование – 18 045 688.

С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. В общей сложности проведено 30 300 581 прививки.

Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.

Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.

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