Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 26 января, в Украине зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 2 865, медработников – 337. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
20 983 человека были вакцинированы против COVID-19:
- первую дозу получили 6524 человека,
- вторую дозу - 7653 человека,
- дополнительную дозу получили 98 человек,
- бустерную дозу - 6708 человек.
За сутки:
- госпитализировано – 2 322 человека;
- летальных исходов – 78;
- выздоровело – 4 346 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 064 495 человек;
- поправилось – 3 622 745 человек;
- летальных исходов – 100 203
- проведено ПЦР-тестирование – 18 045 688.
С начала вакцинальной кампании привито 15 324 675 человек, из них получили первую дозу – 15 324 673 человека, получили две дозы – 14 619 487 человек, получили дополнительную дозу – 16 695 человек, бустерную дозу – 339 726 человек. В общей сложности проведено 30 300 581 прививки.
Читайте также, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал условие для завершения пандемии коронавируса в этом году. Для завершения COVID-19 в качестве пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны.
Кроме того, мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии, COVID-19 "зверствует" уже третий год.
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