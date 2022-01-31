По состоянию на понедельник, 31 января, в "желтой" зоне карантина находятся 7 областей Украины. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В "красной" зоне две области. За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону.

"Красная" зона

Ивано-Франковская область.

Ривненская область.

"Оранжевая" зона

Винницкая область.

Волынская область.

Донецкая область.

Житомирская область.

Закарпатская область.

Запорожская область.

Львовская область.

Николаевская область.

Одесская область.

Сумская область.

Тернопольская область..

Луганская область.

Хмельницкая область.

Черкасская область.

Черниговская область.

Черновицкая область.

"Желтая" зона

г. Киев.

Днепропетровская область.

Киевская область.

Кировоградская область.

Харьковская область.

Полтавская область.

Херсонская область.

Ранее мы писали о том, что комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области приняла решение отсрочить введение в регионе "красной" зоны адаптивного карантина, вопрос повторно намерены рассмотреть через неделю.

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