Карантин в Украине: "оранжевых" областей стало больше [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 31 января, в "желтой" зоне карантина находятся 7 областей Украины. Об этом сообщается на сайте Минздрава.
В "красной" зоне две области. За сутки ситуация ухудшилась в Николаевской области, которая с "желтой" перешла в "оранжевую" зону.
"Красная" зона
- Ивано-Франковская область.
- Ривненская область.
"Оранжевая" зона
- Винницкая область.
- Волынская область.
- Донецкая область.
- Житомирская область.
- Закарпатская область.
- Запорожская область.
- Львовская область.
- Николаевская область.
- Одесская область.
- Сумская область.
- Тернопольская область..
- Луганская область.
- Хмельницкая область.
- Черкасская область.
- Черниговская область.
- Черновицкая область.
"Желтая" зона
- г. Киев.
- Днепропетровская область.
- Киевская область.
- Кировоградская область.
- Харьковская область.
- Полтавская область.
- Херсонская область.
Ранее мы писали о том, что комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской области приняла решение отсрочить введение в регионе "красной" зоны адаптивного карантина, вопрос повторно намерены рассмотреть через неделю.
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