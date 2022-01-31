В Алжирі виявили нову мутацію "Омікрону" [ Редактировать ]
Тамтешні медики виділили підвид ковід-штаму – "Омікрон Бі Ей Два". За попередніми даними, він заразніший за попередню версію.
Напередодні в країні зафіксували близько двох тисяч нових випадків інфікувань. Скільки з них спричинені цим різновидом - не уточнюють.
Загалом від початку епідемії в країні перехворіли майже 250 тисяч людей. Понад 6 з половиною тисяч померли.
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