Правительство Германии приняло решение внести Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавирус.Инфо.

Таким образом, при пересечении границы при необходимости необходимо предоставить подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда), либо отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР- или антиген- максимум за 48 часов до въезда), или справку о выздоровлении.

Отмечается, что после пересечения государственной границы с Германией для всех путешественников устанавливается 10-дневный срок карантина. При этом от ограничений освобождаются лица с полной вакцинацией или выздоровевшие от коронавируса.

Читайте также, с 1 февраля Таиланд упрощает правила въезда для туристов, там вновь запускают туристическую программу Test & Go. Полностью вакцинированным от COVID путешественникам не нужно проходить самоизоляцию по прибытии в страну.

Кроме того, Молдова ужесточила правила въезда в страну. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса. Отныне от путешественников, не зависимо от страны прибытия, дополнительно потребуют один из четырех документов.