Германия ужесточила правила въезда для украинцев: что изменилось [ Редактировать ]
Правительство Германии приняло решение внести Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Телеграм-канал Коронавирус.Инфо.
Таким образом, при пересечении границы при необходимости необходимо предоставить подтверждение полного курса вакцинации (последняя доза минимум за 14 дней до въезда), либо отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР- или антиген- максимум за 48 часов до въезда), или справку о выздоровлении.
Отмечается, что после пересечения государственной границы с Германией для всех путешественников устанавливается 10-дневный срок карантина. При этом от ограничений освобождаются лица с полной вакцинацией или выздоровевшие от коронавируса.
Читайте также, с 1 февраля Таиланд упрощает правила въезда для туристов, там вновь запускают туристическую программу Test & Go. Полностью вакцинированным от COVID путешественникам не нужно проходить самоизоляцию по прибытии в страну.
Кроме того, Молдова ужесточила правила въезда в страну. Теперь для пересечения границы необходимо предъявить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие коронавируса. Отныне от путешественников, не зависимо от страны прибытия, дополнительно потребуют один из четырех документов.
по теме
Наибольшее количество прививок с расчетом на 100 тысяч населения было сделано в Полтавской области
Количество новых случаев возросло
В "красной" зоне находится 4 региона
С начала кампании по вакцинации привито более 15 миллионов человек
В стране подтвердили более 4 миллионов заболевших