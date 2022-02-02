Смартфоны в 2022 году: самые ожидаемые модели [ Редактировать ]
Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года. Об этом сообщается в отчете агентства Mozillion.
Рейтинг моделей возглавил iPhone 14. Устройство получило 1,1 миллиона упоминаний.
В тройку самых ожидаемых смартфонов входят Galaxy S22 Ultra и iPhone SE. Анонс устройств ожидается в первой половине 2022 года.
Остальные места первой десятки рейтинга заняли устройства китайских компаний.
Самые ожидаемые смартфоны 2022 года:
- Apple iPhone 14
- Samsung Galaxy S22
- Apple iPhone SE 3
- Vivo V23
- Xiaomi 12
- Oppo Reno 7
- OnePlus 10
- Realme GT 2
- Nokia X50
- Honor Magic 3
- Oppo Find N
- Huawei Mate 50
- Poco X4
- Google Pixel 6a
- Redmi K50
- Nokia 10/X60
- Google Pixel Fold
- Poco F4
- Oppo Find X4/X5
- Asus ROG Phone 6
Аналитики компании Mozillion провели оценку социальных сетей и медиа. На основе статей в изданиях и публикациях потребителей они назвали самый популярный смартфон из тех, которые выйдут в 2022 году.
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