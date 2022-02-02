Аналитики назвали самые ожидаемые смартфоны 2022 года. Об этом сообщается в отчете агентства Mozillion.

Рейтинг моделей возглавил iPhone 14. Устройство получило 1,1 миллиона упоминаний.

В тройку самых ожидаемых смартфонов входят Galaxy S22 Ultra и iPhone SE. Анонс устройств ожидается в первой половине 2022 года.

Остальные места первой десятки рейтинга заняли устройства китайских компаний.

Самые ожидаемые смартфоны 2022 года:

Apple iPhone 14

Samsung Galaxy S22

Apple iPhone SE 3

Vivo V23

Xiaomi 12

Oppo Reno 7

OnePlus 10

Realme GT 2

Nokia X50

Honor Magic 3

Oppo Find N

Huawei Mate 50

Poco X4

Google Pixel 6a

Redmi K50

Nokia 10/X60

Google Pixel Fold

Poco F4

Oppo Find X4/X5

Asus ROG Phone 6

Аналитики компании Mozillion провели оценку социальных сетей и медиа. На основе статей в изданиях и публикациях потребителей они назвали самый популярный смартфон из тех, которые выйдут в 2022 году.

Ранее "Подробности" написали о ТОП-5 смартфонов Xiaomi 2021 года.

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