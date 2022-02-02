В результате смертельного взрыва в многоэтажке Кропивницкого выбило окна в 74 квартирах, а во время пожара из жилого дома эвакуировали 27 человек.

"По предварительной информации, в результате взрыва газовоздушной смеси произошел пожар именно в квартире на втором этаже на площади 60 квадратных метров", - говорят в ГСЧС.

Спасатели эвакуировали 27 человек. Из-за мощного взрыва 74 квартиры остались без окон. Пока неизвестно, сколько квартир не пригодно для проживания. Кроме того, ГСЧС сообщила, что разрушений несущих конструкций нет.

В результате взрыва на месте происшествия обнаружили погибшего мужчину и трое пострадавших, двое из которых дети 8 и 13 лет. Все они проживали в квартире, где произошел пожар.

Пострадавшие дети - две девочки, которые находятся в больнице. По предварительной информации, нет угроз их жизни. У младшей опеки примерно 35% тела, у старшей – 10%.

Соседи утверждают, что в доме в квартире на 3 этаже работала бригада газовщиков. Какие работы они выполняли, будут выяснять правоохранители. Также люди отмечают, что с утра чувствовали запах газа в подъезде.

Ранее в Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали, взрыв произошел под утро 28 января в 04:04 утра в одной из квартир четырехэтажного дома, спасателям пришлось эвакуировать 15 жителей из разрушенного взрывом подъезда.

Кроме того, в жилом доме в городе Черновцы прогремел мощный взрыв газа. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи и пожарные, патрульная полиция обеспечивает охрану общественного порядка и следит за сохранностью имущества жильцов.

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