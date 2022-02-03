Украина попала на обложку журнала Time [ Редактировать ]
Американский журнал Time посвятил обложку нового выпуска журнала Украине, поместив на нее фото украинского бойца в окопе. Об этом сообщает журнал на своей странице в Twitter.
Статья имеет название "The untold story of the this could change Europe forever" и переводится как "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда".
"Тайная история", - говорится в анонсе материала.
Ранее мы писали о том, что экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко попал на обложку авторитетного издания Forbes немецкой редакции. Также программист из Николаева попал на обложку Forbes.
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