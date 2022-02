Американский журнал Time посвятил обложку нового выпуска журнала Украине, поместив на нее фото украинского бойца в окопе. Об этом сообщает журнал на своей странице в Twitter.

Статья имеет название "The untold story of the this could change Europe forever" и переводится как "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда".

"Тайная история", - говорится в анонсе материала.

Ранее мы писали о том, что экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко попал на обложку авторитетного издания Forbes немецкой редакции. Также программист из Николаева попал на обложку Forbes.

