Херсонская областная инфекционная больница была взята под охрану военнослужащих Национальной гвардии. Такое решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Херсон Online.

Таким образом, повторное привлечение военнослужащих Национальной гвардии к карантинным мерам обусловлено резким ростом количества больных COVID-19 в области.

Отмечается, что график дежурств и правила пропуска не изменяются. Гвардейцы будут нести службу в три смены, поэтому вход и въезд в больницу круглосуточно будет ограничен временным контрольно-пропускным пунктом.

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Кроме того, в Херсонской области приняли решение закрыть мобильный ковид-госпиталь в связи с улучшением ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. В настоящее время в области наблюдается уменьшение количества инфицированных граждан.

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