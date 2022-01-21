Для украинских больниц, работающих с COVID-пациентами, закупили 225 кислородных станций. Их установка запланирована на январь-февраль текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, для обеспечения потребности в кислороде только в 2021 году правительство выделило регионам 1 млрд 654 млн гривен.

ГП "Медицинские закупки" приобрело 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их установка запланирована на январь-февраль этого года.

Отмечается, что в настоящее время в Украине существуют 23 лицензированных производителя медицинского кислорода. С ними уже проведены специальные переговоры. Минздрав получил подтверждение быстрой поставки кислорода в больницы в случае стремительного роста потребности.

Читайте также, из-за штамма коронавируса "Дельта" больные начали больше потреблять кислорода. Сегодня один пациент с коронавирусом потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем было весной этого года. Суточное потребление баллонов с кислородом в больницах выросло почти вдвое.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5460 "Об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций". Документ предусматривает внесение изменений в бюджет-2021.

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