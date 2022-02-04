Поступово повертатимуть працівників в офіси, а студентів - в університети.

Швеція скасовує більшість карантинних обмежень.

Від 9 лютого для заходів у закритих приміщеннях вже не вимагатимуть ковідних паспортів, а у громадському транспорті - захисних масок.

Поступово повертатимуть працівників в офіси, а студентів - в університети. У Чехії з наступного тижня невакцинованим знову дозволять відвідувати ресторани та розважальні центри.