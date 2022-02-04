Влада Швеції скасовує більшість карантинних обмежень [ Редактировать ]
Швеція скасовує більшість карантинних обмежень.
Від 9 лютого для заходів у закритих приміщеннях вже не вимагатимуть ковідних паспортів, а у громадському транспорті - захисних масок.
Поступово повертатимуть працівників в офіси, а студентів - в університети. У Чехії з наступного тижня невакцинованим знову дозволять відвідувати ресторани та розважальні центри.
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