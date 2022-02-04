В пятницу, 4 февраля, "ПриватБанк" начал оформление специальных цифровых карт еПоддержка для граждан Украины от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Карты оформляются подросткам, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту в мобильном приложении "Приват24".

Для этого нужно:

зайти во вкладку "Кошелек",

нажать меню "Добавить",

выбрать карту еПоддержка,

для зачисления денег надо перейти по ссылке в приложение "Дия" и подать заявку на выплату пособия на карту "ПриватБанка".

Если у подростка нет карточки "ПриватБанка", ему необходимо пройти идентификацию в отделении "ПриватБанка", имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

После этого необходимо зарегистрироваться в "Приват24" и оформить карту еПоддержка.

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Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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