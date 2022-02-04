1000 за вакцинацию для подростков: как получить деньги [ Редактировать ]
В пятницу, 4 февраля, "ПриватБанк" начал оформление специальных цифровых карт еПоддержка для граждан Украины от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Карты оформляются подросткам, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту в мобильном приложении "Приват24".
Для этого нужно:
- зайти во вкладку "Кошелек",
- нажать меню "Добавить",
- выбрать карту еПоддержка,
- для зачисления денег надо перейти по ссылке в приложение "Дия" и подать заявку на выплату пособия на карту "ПриватБанка".
Если у подростка нет карточки "ПриватБанка", ему необходимо пройти идентификацию в отделении "ПриватБанка", имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
После этого необходимо зарегистрироваться в "Приват24" и оформить карту еПоддержка.
Читайте также, какая категории украинцев сможет купить лекарства на 1000 гривен за вакцинацию.
Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 2 февраля, Кабинет министров Украины расширил действие программы "еПоддержка", по которой украинцы получают тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса
В Министерстве экономики сообщили, сколько еще будет длиться программа по выплате "ковидной тысячи"
Программа є-Підтримка, по которой украинцы получают выплаты за вакцинацию от коронавируса, будет расширена для людей пожилого возраста
В Украине планируют расширить возможность покупки лекарств за "ковидную" тысячу
В пятницу, 4 февраля, заместитель главы КГГА Анна Старостенко призвала киевлян оставаться дома