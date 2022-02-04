В карпатских горах объявили штормовое предупреждение и снеголавинную опасность, в связи с чем туристам не рекомендуется посещать высокогорья. Об этом сообщает пресс-служба отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

Таким образом, синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при небольших нагрузках и о сходе отдельных естественных средних и больших лавин. Умеренная опасность (2 уровень) будет в горах Ивано-Франковской и Львовской областей 4-5 февраля, 4-7 февраля - в горах Черновицкой области.

Отмечается, что большую опасность снежных лавин (3 уровень) прогнозируют 4-6 и 6-7 февраля в Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей соответственно.

Читайте также, на автомобильную трассу "Мукачево-Рогатин" сошли две лавины, которые перекрыли отрезки маршрутов. К счастью, обошлось без негативных последствий, а снег оперативно убрали с дороги сотрудники коммунальных служб региона.

Кроме того, в карпатских горах во время восхождения на самую высокую точку Украины Говерлу под лавину попала женщина с ребенком. В медучреждение доставили 49-летнюю мать и 12-летнюю девочку, обследованием пациентов занимаются врачи.

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