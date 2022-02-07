Курс доллара "падает" второй день подряд [ Редактировать ]
На понедельник, 7 февраля 2022 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,14 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил курс на таком уровне: 28,1468 гривен за 1 доллар (-0,1233 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 28,2701 гривен за 1 доллар.
Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.
Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.
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