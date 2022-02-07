На понедельник, 7 февраля 2022 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 28,14 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил курс на таком уровне: 28,1468 гривен за 1 доллар (-0,1233 грн). При этом курс доллара на 4 февраля составляет: 28,2701 гривен за 1 доллар.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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