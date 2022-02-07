Четыре удара подряд: Землю накроет магнитная буря "красного" уровня [ Редактировать ]
Магнитные бури в феврале 2022 будут достаточно мощными, и начнут накрывать Землю уже со второй декады месяца. Эксперты говорят, что нас ждет четыре дня с бурями "красного" уровня.
Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, бури уровня G1 ожидаются 10, 11, 13, 14 февраля.
Как уберечь себя в опасные дни
Врачи говорят, что в дни магнитных бурь следует быть особенно осторожными, если вы в "группе риска". При необходимости можно посоветоваться с семейным врачом и держать необходимые лекарства рядом.
Кроме того следует придерживаться следующих правил:
- высыпайтесь (6-8 часов),
- откажитесь от кофе, алкоголя, тяжелой пищи,
- избегайте стрессов и эмоциональных всплесков,
- уменьшите физические нагрузки,
- перенесите важные дела и ответственные решения на другие дни,
- гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещение.
Читайте также, что нельзя делать во время магнитной бури.
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