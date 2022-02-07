Магнитные бури в феврале 2022 будут достаточно мощными, и начнут накрывать Землю уже со второй декады месяца. Эксперты говорят, что нас ждет четыре дня с бурями "красного" уровня.

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, бури уровня G1 ожидаются 10, 11, 13, 14 февраля.

Как уберечь себя в опасные дни

Врачи говорят, что в дни магнитных бурь следует быть особенно осторожными, если вы в "группе риска". При необходимости можно посоветоваться с семейным врачом и держать необходимые лекарства рядом.

Кроме того следует придерживаться следующих правил:

высыпайтесь (6-8 часов),

откажитесь от кофе, алкоголя, тяжелой пищи,

избегайте стрессов и эмоциональных всплесков,

уменьшите физические нагрузки,

перенесите важные дела и ответственные решения на другие дни,

гуляйте на свежем воздухе, проветривайте помещение.

Читайте также, что нельзя делать во время магнитной бури.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.