Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 4 февраля снова повысились. Цена на автогаз не изменилась.

Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены:

на бензин А-92 составляют 32,76 гривен за литр (+0,15 гривен),

на бензин А-95 - 35,93 гривен за литр (+0,13 гривен),

на дизельное топливо - 32,98 гривен за литр (+0,16 гривен),

на автогаз - 18,90 гривен за литр (без изменений).

В Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 3 февраля.

Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.

Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.

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