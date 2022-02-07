Бензин снова подорожал: сколько стоит топливо на АЗС [ Редактировать ]
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 4 февраля снова повысились. Цена на автогаз не изменилась.
Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены:
- на бензин А-92 составляют 32,76 гривен за литр (+0,15 гривен),
- на бензин А-95 - 35,93 гривен за литр (+0,13 гривен),
- на дизельное топливо - 32,98 гривен за литр (+0,16 гривен),
- на автогаз - 18,90 гривен за литр (без изменений).
В Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 3 февраля.
Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки.
Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.
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