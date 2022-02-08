В Украине изменили порядок предоставления кредитов переселенцам. Об этом заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции.

Отныне беженцам из зон боевых действий на Востоке станет проще получить льготный кредит на жилье.

Требования к недвижимости

Смягчены требования к недвижимости, которую переселенцы покупают с привлечением кредита. Это была одна из самых острых проблем: найти квартиру, которая соответствовала бы всем параметрам, выдвигаемым государством. Регламентировался возраст дома, а квартира должна была быть настолько дешевой, чтобы потенциальный заемщик с невысоким доходом мог получить кредит. Такие взаимоисключающие требования - новый дом и низкая цена - не позволяли многим переселенцам годами решить жилищный вопрос. Из полутора миллионов семей, выехавших из зон боевых действий, около 2/3, по-прежнему нуждаются в жилье.

Теперь возраст недвижимости, в которой можно искать квартиру, увеличен до 50 лет. Это значительно упростит поиск возможных вариантов. Так как диапазон поиска расширился до серийных панельных домов советского периода, квартиры в которых на 30-50% дешевле тех, что построены за годы независимости.

Требования к заемщикам

В Кабмине уточнили определение, кто считается членом семьи заемщика – а значит, имеет право жить с ним в приобретаемой квартире (от этого зависит расчет максимального размера кредита), – и устранили некоторые бюрократические условности при рассмотрении заявок на кредитование. Дополнительно были скорректированы сроки объявления решения по кредиту.

Кто кредитует

Льготное ипотечное кредитование осуществляется, в частности, за счет денег гранта правительства Германии, предоставленного через банк KfW. Кредиты предоставляет Государственный фонд содействия молодежному строительству.

За минувший год Молодежный фонд увеличил свой кредитный портфель на 25%, выдав в общей сложности 777 кредитов, из которых 301 – внутренне-перемещенным лицам. В текущем году Фонд планирует нарастить портфель еще на 30%.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает размер процентов по кредитам и займам для переселенцев. Ранее сообщалось, что в Украине увеличилось пособие помощи тяжелобольным детям.

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