Во вторник, 8 февраля, на 88 году жизни не стало известного одесского кинорежиссера и сценариста Геннадия Тарасуля. В своей жизни он создал множество фильмов, любимых несколькими поколениями, благодаря чему прославив одесский кинематограф.

О смерти сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины на Facebook-странице.

"Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды – "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы Черноморского Голливуда", - говорят о легенде его коллеги.



Геннадий Тарасуль окончил Одесский политехнический институт в 1959 году и с того времени окончательно и бесповоротно "влюбился в кино".

Началом его карьеры и известности стала работа с Кирой Муратовой над "Короткими встречами" в качестве второго режиссера. Позже они уже работали над "Долгими проводами". А потом было еще множество работ над фильмами с разными режиссерами-постановщиками.

"Но что оставалось в Геннадии Львовиче неизменным – так это его неистовость. Каждый новый запуск буквально озарял его, и не заметить этого было невозможно", - вспоминают о режиссере.

Также, Геннадий Тарасуль писал сценарии, по которым создавали фильмы.

Тарасуль в конце восьмидесятых придумал, создал и возглавил фестивальный зрительский центр "Золотой Дюк", который долгие годы оставался одним из главных одесских киноадресов. Кроме того, режиссер писал и издавал книги, которые оказывались основой для постановки театральных спектаклей.

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