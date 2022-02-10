В некоторых аптеках города Хмельницкий нашли незарегистрированный в Украине препарат от коронавируса "Молнупиравир". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Пока не планируется реализация зарегистрированного в Украине препарата Молнупиравир через аптечную сеть, он будет доступен украинцам, которые в нем нуждаются, абсолютно бесплатно, только по назначению врача.

Препарат, который имеется в продаже, не зарегистрирован в Украине, а следовательно, продавать его в свободном доступе запрещено. Также Минздрав не ответственен за сам препарат, который, вполне возможно, является фальсификатом и несет угрозу для жизни пациентов.

Отмечается, что в МОЗ также отметили, что продажа незарегистрированных лекарств является нарушением лицензионных условий и наказывается в соответствии с законодательством.

Читайте также, на территорию Украины поступила крупная партия американских таблеток, производства фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme, для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир". Новое лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам.

Кроме того, на территории Государства Израиль провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели. Тестирование проводилось на пациентах с разным течением заболевания.

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