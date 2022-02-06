На территорию Украины поступила крупная партия американских таблеток, производства фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme, для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир". Об этом сообщил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

По его словам, новое лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранить жизнь пациентам, которые входят в определенные группы риска.

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата.

Отмечается, что "Молнупиравир" - это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Читайте также, Кабинет министров расширил список медикаментов, которые применяются для лечения коронавируса. К нему добавились препараты "Молнупиравир" и "Ритонавир". Правительство приняло постановление, которое позволит купить препараты от коронавируса.

Кроме того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило домашнее лечения COVID-19 препаратом "Молнупиравир" компании Merck & Co. Агентство разрешило пероральный препарат для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести.

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