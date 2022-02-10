Украина поприветствовала решение Великобритании усилить режим санкций против России. При этом диппредставительство выразило надежду, что западные партнеры последуют примеру правительства Британии.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Британии в Twitter.

"Мы приветствуем решение правительства Великобритании об усилении режима санкций против России. Более жесткая дипломатия и единые действия сейчас необходимы для обеспечения мира. Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.

Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.

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