В Украине высказались о решении Британии по санкциям против России [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Украина поприветствовала решение Великобритании усилить режим санкций против России. При этом диппредставительство выразило надежду, что западные партнеры последуют примеру правительства Британии.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Британии в Twitter.
"Мы приветствуем решение правительства Великобритании об усилении режима санкций против России. Более жесткая дипломатия и единые действия сейчас необходимы для обеспечения мира. Мы надеемся, что другие наши западные партнеры последуют примеру Великобритании", - говорится в сообщении.
Напомним, министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил о том, что в Евросоюзе согласован ряд санкций на случай вторжения России в Украину.
Ранее, 27 января, произошел телефонный разговор президентов США и Украины. Лидеру двух стран обсудили угрозу вторжения России в Украину и другие вопросы.
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