На территории Украины вакцинированные от коронавирусной инфекции подростки открыли 39 тысяч счетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, на 1,2 миллиона гривен были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия, еще часть денег ушла на спорттовары, а остальные - на услуги образования.

Это почти 64% детей, получивших полную защиту от коронавирусной болезни. Известно, что на 1,2 миллиона гривен были куплены школьные принадлежности и канцелярские изделия. На почти 400 тысяч гривен - товары спортивного назначения, и еще 153 тысячи гривен было потрачено на услуги в сфере образования.

Отмечается, что по состоянию на 11 февраля уже более 73 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу прививки от COVID-19 и еще более 62 тысяч имеют полную защиту.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения Украины напомнили гражданам о правилах, согласно которым дети могут быть иммунизированы от коронавирусной инфекции. В стране несовершеннолетние могут получить прививку препаратом от компании Pfizer.

Кроме того, с 7 февраля стартовали выплаты 1 тысячи гривен гражданам Украины от 14 лет, имеющим "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дия". "ПриватБанк" начал оформление специальных цифровых карт еПоддержка.