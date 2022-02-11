В пятницу, 11 февраля, Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения для экс-президента Петра Порошенко. Об этом стало известно в ходе заседание суда.

В отношение него продолжает действовать личное обязательство.

Отметим, прокуратура требовала отменить решение Печерского райсуда Киева и отправить Порошенко под стражей с альтернативой выхода под залог в 1 млрд гривен.

Апелляционная инстанция не удовлетворила ходатайства прокуратуры и защиты и оставила меру пресечения в силе.

Напомним, 19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко. Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко, назначил меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Позже Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

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