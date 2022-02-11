В Ривненской области нелегальные копатели янтаря схлестнулись с сотрудниками Службы Безопасности Украины, в результате чего произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, 10 февраля около 17:00 недалеко от села Ельне Сарнинского района Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошла стычка. Сотрудники СБУ заподозрили их в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию.

Копатели начали осуществлять сопротивление сотрудникам СБУ, устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия.

Отмечается, что вследствие инцидента огнестрельные ранения получили 5 человек, их всех госпитализировали в медучреждение. Известно, что силовикам квалифицируют правонарушение: превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Читайте также, в международном аэропорту "Борисполь" была задержана самая большая партия янтаря в 2021 году. Камни должны были быть доставлены на территорию Китая. Против контрабандиста было составлено протокол по факту нарушения таможенных правил. Также драгоценный груз был изъят до соответствующего решения суда.

Кроме того, в Ривненской области сотрудники различных ведомств полиции проведут специальные меры для задержания и пресечения деятельности "черных" копателей янтаря. В северных районах области будут проведены десятки спецопераций, которые помогут очистить регион от незаконного "промысла" злоумышленников.