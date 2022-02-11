В пятницу, 11 февраля, курс доллара на межбанке в продаже, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, вырос на 15 копеек до 28,06 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 31,95 гривен за евро.

Торги по доллару закрылись в диапазоне:

доллар 28,0400 - 28,0600 грн/доллар,

евро 31,9347 - 31,9575 грн/евро,

российский рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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