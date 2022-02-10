На четверг, 10 февраля 2022 года, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос после четырехдневного снижения. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс валют на 10.02.2022:

100 долларов США – 2797 грн. (27,97 за доллар, +1 коп.)

100 евро – 3199 грн. (3199 за евро, +7 коп.)

100 российских рублей – 37,4 грн. (3,74 за 10 рублей, +3 коп.)

100 польских злотых – 7,08 грн. (7,08 за злотый, +4 коп.)

Напомним, что рыночные аналитики предупреждают о том, что биткойн обойдет по популярности другая криптовалюта - Ethereum.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Украине легализуют криптовалюты, и написали инструкцию о том, как купить биткойны.

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