Президент України обговорив військові загрози з головою ОБСЄ [ Редактировать ]
Там же, у Харкові, президент обговорив військові загрози з головою ОБСЄ Збігнєвом Рау.
Володимир Зеленський нагадав про перешкоди, з якими стикається місія на Донбасі. Каже: Київ очікує, що спостерігачі нарешті отримають вільний доступ до окупованих територій.
А ще сподівається, що найближчим часом таки вдасться активізувати роботу тристоронньої контактної групи.
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Вони узгодили співпрацю у секторі оборони, економіки та енергетики.
І тим самим виключив для Києва можливість вступу до НАТО. Такі ініціативи він начебто висловив під час зустрічі з Володимиром Путіним у понеділок.
Президент розповів дипломату про зусилля України з деескалації. Подякував Іспанії за солідарність.
На тлі військової ексалаціїї небхідно розробити нові системи гарантій, щоб відновити порядок на європейському континенті. Таке заявив сьогодні президент Франції Емануель Макрон.
Борис Джонсон, Матеуш Моравецький, Марк Рютте - і Реджеп Таїп Ердоган. Кожен із них засвідчував підтримку Україні й обіцяв допомогу. Деякі з цих зустрічей вже назвали... історичними.