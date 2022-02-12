Украинские спортсмены пока остаются без медалей Источник: Официальный сайт Олимпиады

Германия лидирует в медальном зачете на зимних Олимпийских играх в Пекине. ФРГ завоевала семь золотых и пять серебряных медалей.

На втором месте Норвегия с шестью золотыми медалями, тремя серебряными и пятью бронзами. Тройку лидеров замыкают США - пять золотых, пять серебряных и одна бронза.

Украинские спортсмены пока остаются без медалей.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр

№ Страна Золото Серебро Бронза Сумма

В программу Олимпиады в Пекине входят семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин. На Играх-2022 разыграют 109 комплектов медалей (на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане).

Полное расписание Игр здесь.

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