Нидерландская авиакомпания KLM заявила о прекращении полетов на территорию Украины. Об этом сообщает новостное издание NOS.

Обычно KLM совершает рейсы в Киев дважды в день. Представитель авиакомпании сообщил, что клиенты должны связаться с Министерством иностранных дел Нидерландов, для получения дополнительной консультации.

Авиакомпания KLM немедленно прекращает полеты в Украину. Рейс, запланированный на сегодняшний вечер, также отменен.

Отмечается, что Кабинет министров Нидерландов призвал граждан страны как можно скорее покинуть территоррию Украины.

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Кроме того, Зеленский анонсировал создание в Украине авиаперевозчика Ukrainian national airlines. Глава государства заявил, что новый национальный украинский авиаперевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной кампании Airbus