В столице Великобритании Лондоне частично обрушилось здание. В результате происшествия есть более десятка пострадавших. Об этом сообщает новостное агентство Sky News.

Инцидент произошел вечером в субботу, 12 февраля. Обрушился антресольный этаж в баре Two More Years. Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи оказали помощь 13 людям. Четверых доставили в больницу.

Отмечается, что сотрудники спасательных служб помогли выбраться семи посетителям заведения. Причины случившегося не уточняются.

Читайте также, на востоке Турции обрушился двухэтажный дом, в результате чего по меньшей мере 20 человек оказались в ловушке. К настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под завалов 13 человек, двое пострадавших в результате инцидента находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в городе Кванчжу, который находится в Южной Корее, обрушилась часть наружных стен строящегося высотного многоквартирного дома. Обрушение произошло на стройплощадке комплекса Hyundai IPark в районе Хвачжон-дон.

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