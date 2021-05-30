"Челси" обыграло "Манчестер Сити" и стало победителем Лиги чемпионов сезона 2020-2021. Единственный гол под конец первой половины забил Кай Хаверц - 1:0.

На 42-й минуте Маунт с центра поля разрезной передачей вывел Хаверца на один на один с Эдерсоном, который убежал от Зинченко. Немец кипера "Сити" обыграл и отправил мяч уже в пустые ворота - 1:0.

Стоит отметить, что хоть Хаверц и убежал от Зинченко, но здесь больше претензий к центрбэкам "Манчестер Сити" Стоунзу и Диашу, которые явно провалили зону.

Во втором тайме добавил проблем "Сити" Рюдигер. Немецкий защитник "Челси" в центре поля жестко встретил Де Брюйне. Оба игрока, видимо, столкнулись головами. Но если сам Рюдигер достаточно быстро поднялся с газона и получил "желтую", то футболист "Сити" продолжить игру не смог.

На последних минутах "Сити" пошло на штурм и организовало несколько опасных атак, но до ударов по воротам дело так и не доходило.

Таким образом, "Челси" стал обладателем Лиги Чемпионов.

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