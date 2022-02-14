Под Николаевом в жуткой автокатастрофе погибли пять человек (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Николаевской области на трассе М-05 Киев-Одесса в жуткой лобовой аварии погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
ДТП произошло около 19:45 на 280-м километре автотрассы в районе поселка Кривое Озеро и села Куриные Лозы. Toyota, в которой ехала семья, столкнулась с фурой MAN. Все находившиеся в легковом авто погибли, в том числе ребенок 7-8 лет. Водитель грузовика не пострадал.
Легковушку искорежило так, что спасателям пришлось вырезать тела специальным инструментом. Личности погибших пока не установлены. Водитель грузовика не пострадал.
По какой причине столкнулись Toyota и фура, и кто из водителей нарушил ПДД пока не ясно. Полиция просит всех, кто может предоставить записи с видеорегистраторов, помочь расследованию.
Напомним, что возле села Мищанка Одесской области в четверг, 10 февраля, произошло жуткое ДТП, в котором погибли три человека.
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