Такі зимові процедури проводять постійно і за будь-якої температури.

У Запоріжжі місцеві ентузіасти щотижня занурюються у холодному Дніпрі. Кажуть, так не лише загартовують тіло, а й піднімають настрій. Чи багато охочих долучаються до ініціативи та що думають з цього приводу медики - дивіться далі.

Прохолодною погодою цих хлопців точно не налякаєш. Щотижня у той самий час вони збираються на Центральному пляжі, щоб скупатися у річці. Такі зимові процедури проводять постійно і за будь-якої температури. Кажуть, емоції після купання неперевершені.

Едуард, житель Запоріжжя:

Эмоции чудесные у нас, мы в принципе собираемся. Тут можно много рассказывать банальщины, что здоровое тело - здоровый дух, нам главное вот - хорошая дружеская компания.

А ще така, крижана купіль зміцнює тіло, кажуть плавці. Аби зануритися у холодну воду, щотижня на пляж приходить з десяток охочих. Деякі з них вже досвідчені моржі, а дехто тільки починає загартовуватись холодом.

В'ячеслав Новик, житель Запоріжжя:

Я начал обливаться холодной водой в обычном душе, постепенно снижая температуру, первый раз искупнулся - не заболел и дальше дальше, мне это нравится.

За купанням моржів спостерігають запоріжці, які прийшли на узбережжя відпочити.

Любов Новікова, жителька Запоріжжя:

Самі б хотіли покупатися, але немає можливості і не треновані, треба займатися цим спортом, молодці люди, хто купається.

Братися за такі зимові процедури потрібно обережно, наголошують медики. Перед тим, як зануритися у холодну воду, необхідно проконсультуватися у сімейного лікаря.

Валерія Морозова, сімейний лікар:

Аналізи, обстеження діагностичні і лікар вам повідомить які у вас є або нема хронічні захворювання або загострень. Протипокази: серцево-судинна система захворювання, щитоподібна залоза, епілептичні стани, епілепсія, нирки.

Тим, кому стан здоров'я дозволяє, медики радять готувати тіло до холоду поступово і заздалегідь. Краще починати загартовуватися ще влітку, потроху знижуючи температуру води і постійно прислухатися до свого організму. Погоджуються з цим і самі плавці. Кажуть, якщо дотримуватися усіх правил, від зимових купань залишаться тільки приємні враження.