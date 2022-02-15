Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "только живи" [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Бывший вице-спикер Госдумы РФ и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал пост в Facebook, сопроводив его статусом "беспокоится".
"Только живи!" - написал Лебедев.
Сын Жириновского не добавил никаких уточнений к публикации и не пояснил, ухудшилось ли состояние его отца или он идет на поправку.
Напомним, что 2 февраля 75-летнего Жириновского госпитализировали с коронавирусом. По данным пресс-службы ЛДПР, состояние политика оценивается как стабильное. В то же время ряд СМИ сообщили, что его состояние резко ухудшилось, врачи зафиксировали поражение не только легких, но и головного мозга.
Как сообщали "Подробности", Жириновскому в Украине грозит 12 лет тюрьмы за финансирование терроризма.
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