Бывший вице-спикер Госдумы РФ и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал пост в Facebook, сопроводив его статусом "беспокоится".

"Только живи!" - написал Лебедев.

Сын Жириновского не добавил никаких уточнений к публикации и не пояснил, ухудшилось ли состояние его отца или он идет на поправку.

Напомним, что 2 февраля 75-летнего Жириновского госпитализировали с коронавирусом. По данным пресс-службы ЛДПР, состояние политика оценивается как стабильное. В то же время ряд СМИ сообщили, что его состояние резко ухудшилось, врачи зафиксировали поражение не только легких, но и головного мозга.

Как сообщали "Подробности", Жириновскому в Украине грозит 12 лет тюрьмы за финансирование терроризма.