Появилось видео отвода войск России от украинских границ [ Редактировать ]
В Сети появилось видео отвода подразделений вооруженных сил Российской Федерации от границы с Украиной.
Кадры опубликованы на странице в Facebook Минобороны РФ.
На кадрах можно заметить движение танков и прочей бронетехники. По данным оборонного ведомства страны-агрессора, подразделения Западного военного округа через леса и поля возвращаются в места постоянной дислокации.
Ранее мы сообщали, что Россия отводит часть своих войск от государственных границ Украины.
Южный и Западный военный округа РФ возвращают технику и личный состав в места постоянной дислокации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Минобороны России заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.
В субботу, 11 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
В ближайшее время президент США Джо Байден может провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным
В пятницу, 11 февраля, президент США Джо Байден провел встречу с мировыми лидерами и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом