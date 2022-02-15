В Сети появилось видео отвода подразделений вооруженных сил Российской Федерации от границы с Украиной.

Кадры опубликованы на странице в Facebook Минобороны РФ.

На кадрах можно заметить движение танков и прочей бронетехники. По данным оборонного ведомства страны-агрессора, подразделения Западного военного округа через леса и поля возвращаются в места постоянной дислокации.

Ранее мы сообщали, что Россия отводит часть своих войск от государственных границ Украины.

Южный и Западный военный округа РФ возвращают технику и личный состав в места постоянной дислокации.

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