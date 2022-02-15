Мешканці будинку, де стався вибух, забирають речі зі зруйнованих квартир [ Редактировать ]
Вимушені безхатьки! Мешканці будинку в Кропивницькому, де стався вибух газу, екстрено забирають речі зі своїх осель. Їхні помешкання визнали аварійними. І тепер люди змушені самостійно шукати тимчасове житло.
Хто заплатить за оренду? І що тепер буде з понівеченим будинком? Олена Бринза з подробицями далі.
Десятки людей чекають у черзі. Це власники тих сімдесяти квартир, які після вибуху газу визнали аварійними. Люди вперше можуть зайти до своїх осель і забрати вцілілі цінні речі. Пускають по одному в супроводі рятувальника.
Валерій Кириченко, мешканець аварійної квартири:
Де ви зараз прихисток знайшли: у знайомих, рідних, Турист? - У дальоких-дальоких знайомих і хочеться, і колеться, страшно навєрноє, ви не хочете пройтися?
Звісно, хочемо! І нам дозволяють зайти - під наглядом надзвичайників. Побачене вражає: тріщини на бетонних стінах, вирвані двері, потрощена шахта ліфта. Щоб конструкції не впали, у квартирах на першому поверсі будівельники встановили опори.
Людмила Запорожець, начальниця ЖЕО № 4:
Щоб начінать виконувати якісь трошки з понеділка роботи на першому поверсі, в підвальному приміщенні вже закінчили. По поводу меблів даже тєма не обговарівалась. Вони знають, що їм можна взяти. Чи постельне, чи якісь там смєнні.
У свою квартиру на другому поверсі заходить родина Маруженків. Колись затишна їхня трикімнатна з ремонтом - зруйнована. Власниця ледь стримує сльози.
Родина зараз живе в орендованій квартирі. Витрати на житло їм, як і іншим вимушено відселеним мешканцям, компенсує з бюджету місцева влада. На це виділили майже дев'ятсот тисяч гривень.
Костянтин Маруженко, мешканець аварійної квартири:
Сегодня есть день, чтобы перевезти вещи и переехать на квартиру новую, пока будут идти ремонтные роботы. А времени дается - полчаса. Но у нас полчаса не вышло, забирали вещи порядка часа-полутора.
Відновлювальні роботи в аварійних під'їздах триватимуть зо пів року, кажуть комунальники. І лише після цього експертна комісія визначить, чи зможуть мешканці повернутися до своїх осель.
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