Бангкок переименовали в Крунг Тхеп Маха Накхон [ Редактировать ]
Источник: Bangkok Post
Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального названия столицы страны - с Бангкока на Крунг Тхеп Маха Накхон. Об этом сообщает Bangkok Post.
Решение о переименовании вступит в законную силу после дополнительной проверки. Власти разрешили использовать оба названия - и Бангкок, и Крунг Тхеп Маха Накхон.
Полное название города - одно из самых длинных в мире. Его можно примерно перевести так:
Город ангелов, великий город, резиденция Изумрудного Будды, неприступный город (Аюттхая) бога Индры, великая столица мира, наделенная девятью драгоценными камнями, счастливый город, изобилующий огромным королевским дворцом, напоминающим небесную обитель, где царствует перерожденный бог, город, подаренный Индрой и построенный Вишнукарном.
Если Крунг Тхеп Маха Накхон станет официальным иностранным названием столицы, то Бангкок будет заключен в скобки. Вместе с тем также изменены написания столиц и географические названия в некоторых других странах.
Столица Таиланда всегда называлась на тайском языке Крунг Тхеп Маха Накхон, в то время как английским названием исторически считался Бангкок. В ноябре 2001 года совет объявил об использовании Бангкока в качестве официального названия.
Напомним, что Таиланд первым в Азии полностью легализует марихуану.
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