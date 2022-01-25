Таиланд первым в Азии полностью легализует марихуану [ Редактировать ]
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Бюро по контролю за наркотиками Таиланда одобрило предложение правительства вывести марихуану из списка "веществ, подлежащих контролю". Об этом заявил министр здравоохранения Королевства Анутин Чарнвиракул, передает Nationthailand.
Останутся запрещенными части растения, содержащие больше 0,2% тетрагидроканнабинола - психоактивного вещества, которое вызывает наркотическое опьянение.
Документ о декриминализации марихуаны вступит силу через 120 дней после его официальной публикации в правительственной газете.
В конце 2018 года Таиланд разрешил употребление марихуаны в медицинских целях гражданам страны, а в октябре 2019 года - и туристам.
Несмотря на декриминализацию марихуаны, в Королевстве Таиланд действуют строгие антинаркотические законы. По действующему законодательству выращивание и продажа марихуаны грозит крупными штрафами и сроками лишения свободы.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что курение марихуаны провоцирует инфаркты у молодежи.
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