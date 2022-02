Посол Украины в Японии Сергей Корсунский

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский опубликовал в Twitter свою фотографию в образе самурая и подписал ее вопросом к России.

We know what we are fighting for. How about Russia?

私たちは何のために戦っているのかを知っています。ロシアはどうですか? pic.twitter.com/8FEInU3bWn