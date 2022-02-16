Посол Украины в Японии в самурайских доспехах обратился к России с вопросом [ Редактировать ]
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский опубликовал в Twitter свою фотографию в образе самурая и подписал ее вопросом к России.
Мы знаем, за что сражаемся. А Россия?
We know what we are fighting for. How about Russia?— セルギー・コルスンスキー駐日ウクライナ特命全権大使 (@KorsunskySergiy) February 15, 2022
私たちは何のために戦っているのかを知っています。ロシアはどうですか？ pic.twitter.com/8FEInU3bWn
Дипломат, облаченный в классические доспехи кодзан-до, вызвали настоящий фурор в стране Восходящего Солнца. Японцы принялись массово перепощивать фотографию боевого посла.
Пресс-секретарь посольства в разговоре с Huffpost объяснил, что Корсунский продемонстрировал то, что "украинцы, подобно самураям, полны решимости защищать свою родину".
Сам посол очень любит японскую культуру, интересуется историей самурайства и каллиграфией. Посол сам пишет в Твиттере. Он пока изучает японский язык, поэтому пишет в твиты, используя функцию перевода.
Фотография была сделана некоторое время назад, когда один из членов японской театральной труппы показал Корсунскому самурайские доспехи, чтобы оценить их. Посол таким образом выразил благодарность японцам за поддержку, оказываемую Украине.
Напомним, что японское Министерство иностранных дел призвало своих граждан, которые находятся на территории Украины, как можно быстрее уехать.
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