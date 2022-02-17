В течение двух последних месяцев специалисты Службы Безопасности Украины зафиксировали более сотни кибератак. Об этом сообщил глава управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По ел словам, сейчас СБУ фиксирует беспрецедентное наступление на информационное и киберпространство Украины: это не только демонстрация силы на границах и DDoS-атаки, но и проплаченные митинги, псевдоминирования, а также дезинформационные психологические кампании.

Отмечается, что последняя масштабная DDoS-атака свидетельствует о том, что она готовилась на уровне государства силами спецслужб.

Читайте также, украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. Первые результаты свидетельствуют о том, что к кибератаке может быть причастна Россия.

Кроме того, на официальный сайт Украины (ukraine.ua) произошла кибератака. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране.

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