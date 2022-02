На территории Беларуси развернули понтонный мост через реку Припять на расстоянии 4 км от Украины. Данный район не был заявлен для российско-белорусских учений.

Об этом сообщает "Милитарный портал".

Сообщается, что понтонный мост через Припять развернули на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения.

Издание уточняет, что развертывание понтонного моста заметили OSINT исследователи, которые изучают открытые данные. В частности, спутниковые снимки показывают, что 14 февраля его еще не было, а 15-го переправа уже появилась.

Также сообщается, что неизвестно, российские или белорусские военные развернули понтонный мост.

Overnight, US (and British) officials said Russia was NOT pulling back forces, as previously announced, rather had added around 7K troops this week. 📸 Maxar released new sat imagery purportedly documenting this and other stuff, incl. a new military pontoon bridge near Pripyat. pic.twitter.com/fhNceZZ8xS