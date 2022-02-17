Военнослужащие Национальной гвардии Украины взяли под усиленную охрану Киевскую гидроэлектростанцию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии.

Таким образом, под усиленную охрану станцию взяли бойцы Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Основная задача - защита объекта и предотвращение несанкционированных проникновений.

Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность.

Отмечается, что к охране объекта были привлечены военные, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

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Кроме того, в Киеве правоохранители уже заступили на дежурство возле храмов, чтобы предотвратить скопление людей, что является опасным, учитывая эпидемию коронавируса. Согласно информации министерства, все правохранители прошли необходимые инструктажи и готовы к любым вызовам.\

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