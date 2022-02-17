На Закарпатье объявили штормовое предупреждение, которое может привести к затоплению жилых домов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, в среду и четверг, 17-18 февраля, продолжится повышение уровня воды в нижнем течении реки Боржава. На Закарпатье объявлен второй уровень опасности - оранжевый.

Отмечается, что существует возможность частичного затопления сельхозугодий сел Каменское, Заречье, Сельцо, В.Комяты, М.Комяты, с.Боржавское, с.Заречье, с.Луково, с.Белки, с.Хмельник. Также возможно частичное затопление автодороги В.Комяты - Шаланки, и начальный перелив автодороги Мукачево - Рогаты в районе с. Ольховка.

Читайте также, настоящая беда постигла Закарпатье. Несколько дней подряд там безостановочно льет дождь, четыре десятка деревень затоплены, в воде – дома, подвалы, дворы и дороги, на смену дождям придут морозы и снег, прогнозируют синоптики. В горах есть угроза схождения лавин.

Кроме того, на автомобильную трассу "Мукачево-Рогатин" сошли две лавины, которые перекрыли отрезки маршрутов. Обошлось без негативных последствий, а снег оперативно убрали с дороги сотрудники коммунальных служб региона.

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