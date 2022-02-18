ЗСУ не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних людей [ Редактировать ]
Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних людей. Натомість неухильно дотримують Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.
Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. За інформацією, що надходить з окупованих територій, у деяких населених пунктах, зокрема в Донецьку, планують евакуювати місцеве населення.
Буцімто через можливе загострення. Залужний наголосив, дії українських армійців мають винятково оборонний характер.
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