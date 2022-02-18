Внутрішній спокій у країні та міцна економіка - ворогові не по зубах

Ризик вторгнення Росії сьогодні обговорюють усі - від іноземних ЗМІ та політичних діячів - до простих людей на українських кухнях. У кожного - своя тактика на випадок бойових дій.

А які наміри в українського бізнесу? Чи мають наші підприємці план "Б" і чи скорочуватимуть штат працівників? Розпитувала бізнесменів Карина Вакарєва.

Градус інформаційної напруженості на тлі воєнної загрози - підвищується чи не щодня. Диппредставництва вже переїхали на захід України, міжнародна преса тільки те й робить, що змінює імовірну дату вторгнення, а наші політики радять не панікувати. Українці здебільшого так і роблять.

Это полная глупость и нагнетание обстановки! - Думаю, что все будет хорошо.

Ажіотажу в продовольчих магазинах немає, як і черг біля обмінників. Стримано поводиться й український бізнес.

Є якась трохи психологічна напруга, але працюємо, тому що треба жити, а що робить?

Олена - власниця мініпекарні. Ціни на смаколики в неї демократичні, хоча продукти для випічки, зізнається, дорожчають щомісяця.

Олена Брильчук, власниця пекарні:

Потихеньку, на гривню, на дві, але постійний цей процес і він не зупиняється. У нас стало більше людей, які приходять зранку і беруть те, що зі знижкою - вчорашнє, знижка 50%. І особливо це пенсіонери.

І хоча працювати непросто, зупиняти виробництво Олена не збирається. У разі чого, каже, пектиме на замовлення.

Олена Брильчук, власниця пекарні:

Реально, інколи ми навіть не думаємо про вторгнення, тому що буде воно чи не буде, нам все одно потрібно годувати наші сім'ї.

Український бізнес уже напрацював стійкий імунітет до всіляких життєвих ситуацій, - кажуть експерти. Тому його панічного згортання очікувати не варто.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

45% опитаних підприємців сказали, що вони продовжуватимуть працювати й нікуди не будуть звідси виїжджати. Ще частина, близько 15% сказали, що вони перенесуть свої офіси на захід України. Бізнес готовий, бізнес має плани. Можливо, хтось посилив охорону, можливо, хтось підготувався фінансовою подушкою безпеки, потурбувався про те, щоби працівники могли працювати дистанційно і бізнес абсолютно спокійний, абсолютно готовий до будь-яких сценаріїв.

Не збирається виїжджати з країни й підприємець Олексій. Його фірма кілька років успішно виробляє курятину, а штат компанії встиг розростися до півтори тисячі працівників.

За всю мою бизнес-карьеру мне еще не приходилось сокращать, надеюсь не придется и сейчас.

Хоча ризики у великого бізнесу - великі.

Олексій Коваленко, підприємець:

Я был в Европе, уже ручку занес подписать контракт на 150 миллионов евро и инвесторы показали мне Independence, на втором развороте, там были российские танки и заголовок "Российские танки на границе Украины. Украина следующая". Это было ровно через месяц после вторжения в Грузию. И тогда у меня сорвался первый контракт.

Балансувати на межі війни - дороге задоволення. Тож держава повинна регулювати економічні потрясіння, насамперед.

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

Поменше брати з бізнесу. В жодному випадку не можна посилювати фіскальний тиск, навпаки, необхідно запровадити податкові канікули, необхідно запровадити зменшення податкових перевірок.

Адже український ринок зараз формує передусім психологічний тиск.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Ми бачимо, як курс долара і як настрої і підприємців, і людей власне залежать від того, які новини про безпекову ситуацію з'являються в Україні. Яскравим прикладом цього є, наприклад, січневий стрибок курсу долара, який все ж таки Національний банк втримав. Так, він при цьому взяв кошти із золото-валютних резервів - близько 1,5 млрд доларів - і направив їх на валютний міжбанківський ринок, таким чином, задовольнив надмірний попит і показав, що він здатен керувати курсом долара.

А доки налякані новинами іноземні інвестори розбалансовують валютний ринок та відмовляються підписувати контракти з українськими бізнесменами.

Олексій Коваленко, підприємець:

От во вторник была эсемесочка от фонда с голландскими деньгами - "Давайте вже після вторгнення".

Українські підприємці продовжують свою справу і працюють на державу. Бо впевнені - внутрішній спокій у країні та міцна економіка - ворогові не по зубах.